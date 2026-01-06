José Antonio Kast, presidente electo de Chile, minimizó la ausencia del Partido Comunista (PC) en su ceremonia de proclamación, destacando que es natural que existan diferencias entre las fuerzas políticas. La proclamación tuvo lugar tras su victoria en la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2025, donde asistieron autoridades de los tres poderes del Estado y representantes de varios partidos, excepto el PC, liderado por Lautaro Carmona.

Kast expresó: “Es legítimo que el presidente del PC manifieste hoy día que no pueda estar en esta ceremonia porque tenemos una diferencia, y la hemos expresado así siempre”. A pesar de la falta de representación del PC, el presidente electo subrayó que hay temas importantes que deben ser discutidos, como la migración irregular y el crimen organizado, y que es posible llegar a acuerdos en estos asuntos.

El líder del PC, Lautaro Carmona, había indicado previamente que “a veces la omisión es una buena forma de pronunciarse y hacerlo con respeto”, refiriéndose a su decisión de no asistir a la ceremonia. Kast también abordó sus diferencias con el actual presidente Gabriel Boric, especialmente en relación a la situación en Venezuela, afirmando que su postura ha sido clara y que la crisis venezolana es un tema que trasciende las fronteras del país, con millones de migrantes forzados.

En el contexto de la política internacional, Kast mencionó que la captura de Nicolás Maduro pone de relieve la responsabilidad de la izquierda latinoamericana, que ha minimizado o defendido la dictadura en Venezuela. Además, el canciller Alberto van Klaveren confirmó cambios en la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, mientras que el fiscal Héctor Barros consideró la posibilidad de solicitar la declaración de Maduro en relación con el crimen de Ronald Ojeda.

Por otro lado, la expansión de la producción de crudo en Venezuela, bajo el mandato de Maduro, podría tener repercusiones negativas en la crisis climática global. Una reciente encuesta también abordó la percepción de chilenos y migrantes venezolanos sobre la intervención de Estados Unidos y sus expectativas sobre el futuro de Venezuela. A pesar de las críticas a la normativa vigente, el gobierno chileno ha decidido continuar con la implementación de la ley de “amarre”.