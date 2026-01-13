Impactantes testimonios de extrabajadoras revelan agresiones sexuales por parte de Julio Iglesias en su mansión del Caribe

Dos extrabajadoras de la mansión de Julio Iglesias en el Caribe han presentado acusaciones de agresiones sexuales en su contra, según un reportaje publicado el 13 de enero por Univisión Noticias y elDiario.es. Los testimonios, que forman parte de una investigación de tres años, revelan experiencias de abuso que habrían ocurrido en 2021.

Una de las denunciantes, quien trabajó como fisioterapeuta para el cantante, relató que fue contactada directamente por Iglesias, quien le prometió cambiarle la vida. Sin embargo, su experiencia laboral se tornó en una pesadilla. “Me sentía como una esclava en pleno siglo XXI”, afirmó, describiendo situaciones en las que el cantante la tocaba sin su consentimiento. Detalló que en una ocasión, Iglesias la agarró de la cabeza y la besó de manera agresiva, y que en su último día de trabajo, fue presionada para participar en un trío, lo que ella rechazó.

La otra mujer, que tenía 22 años al momento de los hechos, también compartió su experiencia, indicando que se sintió tratada como un objeto. Relató que Iglesias la tocó sin su consentimiento, a pesar de que ella le pedía que se detuviera. “Le decía ‘no, no, no señor, no quiero’ y él claro, me mete los dedos por ahí, lo que para mí, eso fue muy, muy, muy doloroso”, expresó.

Ambas mujeres han coincidido en que sus experiencias laborales con el famoso cantante se convirtieron en situaciones de acoso y abuso, lo que ha llevado a la publicación de este reportaje. Los autores del mismo intentaron obtener una respuesta de Julio Iglesias sobre estas acusaciones, pero hasta el momento no han recibido ninguna declaración por parte del artista.