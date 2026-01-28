José Antonio Kast y Lula da Silva abordan desafíos de seguridad y progreso en reunión clave para América del Sur

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se reunió la noche del martes 27 de enero con el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva durante su gira por Centroamérica. En este encuentro, Kast destacó la importancia de la colaboración entre ambos países para enfrentar los desafíos de América del Sur, especialmente en áreas como la seguridad, el progreso económico y la superación de la pobreza.

A través de su cuenta en X, Kast compartió una imagen del encuentro y expresó: “Los desafíos de América del Sur en materia de seguridad, progreso económico y superación de pobreza son enormes y la colaboración de Estado, entre Chile y Brasil, puede liderar el cambio que nuestra región necesita. Agradezco constructiva reunión con el Presidente Lula”.

El diálogo entre ambos líderes se centró en la seguridad, un tema que Kast consideró crucial, señalando que “hoy día hay una amenaza a todas nuestras naciones por el crimen organizado, y eso es algo que tiene que trabajarse en conjunto”. A pesar de las diferencias ideológicas que puedan existir, Kast enfatizó que la relación entre los países trasciende estas divisiones, afirmando: “Esta es una relación de Estados. Más allá de diferencias ideológicas que pueden haber existido cuando uno ejerce una candidatura, es distinto cuando uno representa a un país”.

Durante su gira, Kast tiene programado participar en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe el miércoles, y se espera que viaje a El Salvador el viernes para reunirse con el presidente Nayib Bukele. Este viaje marca un paso significativo en la política exterior de Kast, quien busca fortalecer las relaciones bilaterales en la región.