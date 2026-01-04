Javier Olivares: “Chile debe dejar atrás los 4 años de un Gobierno fallido y recuperar su rumbo”

El periodista Javier Olivares, conocido por su trabajo en programas juveniles como “Tremendo Choque”, se prepara para debutar en la política como diputado electo por el Partido de la Gente (PDG) en 2026. En una entrevista con BioBioChile, Olivares compartió sus perspectivas sobre su nuevo rol y la situación política actual en Chile.

Olivares, quien representará al distrito 6, enfatizó que no tiene “amistades políticas” y que su enfoque principal será la fiscalización. A pesar de haber votado por José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial, asegura que no ha tenido “ninguna diferencia sustantiva” con su partido. Además, expresó su disposición a apoyar a Pamela Jiles en su candidatura a la presidencia de la Cámara, aunque considera que estos temas son de interés exclusivo para los políticos.

El futuro diputado criticó abiertamente la gestión del actual presidente, a quien calificó de “payasito”, y afirmó que la ciudadanía desea olvidar “estos 4 años horribles”. En cuanto al futuro gobierno de Kast, Olivares subrayó la importancia de que el presidente electo cumpla con sus promesas y actúe con firmeza ante los desafíos que enfrenta el país.

En relación a la controversia sobre el apoyo del futuro gobierno a la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, Olivares se mostró en desacuerdo, calificando a la expresidenta de “tóxica” y sugiriendo que los votantes de Kast no estarían satisfechos con tal respaldo.

Respecto a la reciente campaña presidencial, Olivares la describió como “compleja” y destacó la importancia del trabajo en terreno, aunque reconoció el papel de las redes sociales en amplificar los mensajes políticos. También se refirió a la labor de Servel, el organismo electoral chileno, elogiando su eficiencia y transparencia en el proceso electoral.

En cuanto a su futuro en el Congreso, Olivares mencionó que su prioridad será trabajar en temas de seguridad local y mantener un contacto cercano con la ciudadanía. Afirmó que no debe favores a ningún político, lo que le otorga una libertad importante para fiscalizar y proponer cambios en su distrito.

Sobre la posibilidad de que Kast elija a parlamentarios electos para su gabinete, Olivares expresó que preferiría que quienes fueron elegidos por el pueblo se mantuvieran en sus puestos. Sin embargo, reconoció que la decisión es prerrogativa del presidente.

Finalmente, Olivares se mostró abierto a dialogar con todos los sectores políticos, aunque advirtió que la izquierda ha causado daños significativos al país en los últimos años. Afirmó que su objetivo es contribuir a la recuperación de Chile y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, dejando claro que su enfoque será siempre en el bienestar de la población.