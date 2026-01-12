Camión U-Haul embiste a manifestantes en protesta contra el gobierno iraní en California, varios heridos en el incidente

Un conductor embiste a manifestantes durante una protesta en Westwood, California, contra el gobierno de Irán, dejando múltiples heridos.

Este domingo, un incidente violento tuvo lugar en Westwood, California, cuando un camión de U-Haul embistió a varias personas que participaban en una protesta contra el gobierno iraní. Según reportes locales, el suceso ocurrió alrededor de las 15:00 horas, cuando aproximadamente 3.000 manifestantes se habían congregado en la zona, según el Centro Regional de Gestión del Transporte de Los Ángeles.

Un video que circula en redes sociales muestra a los manifestantes intentando detener el vehículo que avanzaba a gran velocidad. En el camión se observó un letrero con las frases “No shah” y “No mullah”, lo que sugiere un mensaje político relacionado con la protesta. Las autoridades del Departamento de Policía de Los Ángeles están investigando el motivo detrás de la acción del conductor, así como el contenido del mensaje en el camión.

A pesar de la gravedad del incidente, el Departamento de Policía de Los Ángeles informó que no se solicitaron ambulancias tras el embiste, lo que podría indicar que no hubo heridos graves. La protesta se llevó a cabo frente a un edificio en Wilshire Boulevard, donde los manifestantes expresaron su descontento con el régimen iraní.

Este evento se suma a una serie de manifestaciones en diversas ciudades de Estados Unidos en apoyo a los derechos humanos en Irán, en un contexto de creciente tensión política y social en el país persa.