Iglesia San Agustín sufre robo de dinero y tecnología en Santiago, repitiendo la ola delictiva en templos locales

Un robo en la Iglesia San Agustín de Santiago dejó como saldo la sustracción de varios objetos de valor.

Este viernes, la Iglesia San Agustín, situada en Paseo Estado en la comuna de Santiago, fue víctima de un robo que movilizó a personal de la 1ª Comisaría de Carabineros. La alerta fue emitida por el Centro Nacional de Comunicaciones (CENCO), que notificó a las autoridades sobre el incidente. Al llegar al lugar, los carabineros se encontraron con el párroco administrador de la iglesia, quien informó que los delincuentes habían accedido al despacho de la secretaría y sustraído varios objetos.

Entre los elementos robados se encontraban dos notebooks de las marcas Lenovo y HP, un teléfono celular de la marca Huawei, así como una suma de 300 mil pesos en efectivo. Este robo se produce en un contexto preocupante, ya que es el segundo incidente de este tipo en la misma semana. El pasado martes, se reportó un robo en la Catedral de Santiago, donde se llevaron dos candelabros que datan del año 1700.

Las autoridades continúan investigando ambos robos, buscando establecer conexiones entre los incidentes y dar con los responsables de estos actos delictivos que afectan a lugares de culto en la capital.