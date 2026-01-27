Retiro de Gregory Bovino de Minnesota tras asesinato de dos civiles por agentes de ICE genera controversia y protestas

Gregory Bovino, comandante general de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, será retirado de Minnesota tras el asesinato de dos civiles por parte de agentes de la agencia federal.

La decisión de retirar a Bovino, junto a otros miembros de la Patrulla Fronteriza, fue confirmada por funcionarios anónimos al New York Times. Esta medida se produce en medio de crecientes tensiones entre los agentes federales y los manifestantes, tras la muerte de Alex Pretti, un enfermero de 37 años, quien fue abatido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) el pasado sábado en Minneapolis. Además, se reporta que Renée Good, otra víctima, falleció el 7 de enero a causa de disparos de un agente migratorio.

La situación en Minnesota ha llevado al despliegue de más de 1,000 oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y más de 2,000 miembros de ICE en la ciudad. La marcha de Bovino se conoce justo cuando el presidente Donald Trump anunció el envío de Tom Homan, el ‘zar’ de la frontera, a Minneapolis para supervisar la situación. En su cuenta de Truth Social, Trump destacó que Homan, aunque no ha estado involucrado en la zona, tiene un buen conocimiento de la comunidad local y lo describió como “duro pero justo“.

Bovino regresará a su puesto anterior como jefe de la Patrulla Fronteriza en El Centro, California, a solo dos días de haber afirmado que Pretti planeaba “masacrar” a los agentes del orden, una declaración que ha sido considerada infundada. La Casa Blanca ha confirmado que Homan asumirá el control de las operaciones de inmigración en Minnesota, en un contexto de creciente preocupación por la violencia y las tensiones en la región.