Apostó $600 en su celular tras pausar series y obtuvo jackpot de $12 millones

Una vecina de Lo Prado, en la Región Metropolitana, obtuvo un premio de $12 millones tras apostar apenas $600 pesos en el juego online Take The Money, de la casa de apuestas Betsson.

El golpe de suerte reabrió la conversación sobre el juego responsable y los límites del entretenimiento digital con dinero real. Una simple apuesta recreativa terminó transformándose en una ganancia millonaria que sorprendió incluso a la propia jugadora.

La ganadora y su rutina de juego

La protagonista se describe como una persona trabajadora y familiar. En sus momentos de descanso usa el celular para ver series o jugar de manera ocasional, sin considerarlo una fuente de ingresos.

“Ese día estaba en casa, ya más tranquila despues de cumplir con mis tareas”, contó. Sin grandes expectativas, abrió la aplicación y comenzó una nueva sesión en Take The Money.

El descubrimiento de su juego favorito

La usuaria relató que conoció Take The Money al explorar diferentes opciones dentro de la plataforma. Con el tiempo se convirtió en su favorito por su ritmo rápido y su componente de azar.

“Este juego es más dinámico que otros. Para quienes disfrutamos la incertidumbre, mantiene la adrenalina”, explicó.

El momento del premio de $12 millones

La emoción estalló cuando el mensaje de “jackpot” apareció en la pantalla. Después de una serie de giros, el sistema confirmó que había obtenido $12.000.000. “Pensé que era un error. Me temblaban las manos”, recordó aún incrédula.

“Ver que era real fue una mezcla de nervios, sorpresa y alegría. No podía creerlo.”

La reacción de la familia

Su primera llamada fue a su madre. “Le conté y nos abrazamos entre risas y lágrimas”, dijo. Más tarde informó a otros familiares, quienes no podían creer que una apuesta tan pequeña generara un premio tan alto.

Cómo planea usar el dinero

La ganadora aseguró que siempre ha sido cuidadosa con su economía. “El juego es solo entretención, por eso apuesto montos bajos”, señaló. Planea utilizar el premio para ordenar sus finanzas personales y apoyar algunos proyectos, sin revelar detalles.

Confianza en el juego online

Pese al impacto del premio, su relación con el juego no cambió. Lo sigue viendo como una actividad recreativa y puntual. “La plataforma me dio seguridad. Es rápida y confiable”, destacó sobre Betsson.

Llamado al juego responsable

La usuaria cerró con un mensaje enfático: “El juego debe ser diversión. Hay que apostar montos pequeños, no usar dinero necesario y saber cuándo parar”.

Agregó que incluso en la fortuna, la cautela debe prevalecer: “La responsabilidad siempre tiene que estar primero, incluso cuando la suerte acompaña”.