Boric inicia gira por Atacama y Antofagasta enfocándose en minería, cultura y protección de recursos naturales

El presidente Gabriel Boric comenzará este jueves 29 de enero una gira por las regiones de Atacama y Antofagasta, centrada en la minería, la cultura y la preservación de recursos naturales.

Según información proporcionada por la Presidencia, el mandatario llegará a la región de Atacama en la mañana del jueves. Durante su visita, se espera que Boric encabece la ceremonia de firma de decretos para la creación de la Red de Salares Protegidos en la comuna de Diego de Almagro.

Posteriormente, el presidente se trasladará a Copiapó, donde participará en la inauguración del Museo Regional de Atacama. En el marco de esta gira, el viernes 30 de enero, Boric sostendrá un encuentro con las comunidades del Consejo de Pueblos Atacameños en San Pedro de Atacama, en la región de Antofagasta. Además, asistirá a la ceremonia de inauguración del Agua Potable Rural (APR) en Toconao.

El presidente Boric estará acompañado por varias ministras y ministros, incluyendo a Aurora Williams, ministra de Minería; Maisa Rojas, ministra de Medio Ambiente; Carolina Arredondo, ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; y Francisco Figueroa, ministro de Bienes Nacionales. También estarán presentes los delegados presidenciales de las regiones, Rodrigo Illanes de Atacama y Karen Behrens de Antofagasta, así como los gobernadores Miguel Vargas y Ricardo Díaz, y los alcaldes Mario Araya de Diego de Almagro, Maglio Cicardini de Copiapó y Justo Zuleta de San Pedro de Atacama, entre otras autoridades locales.

El regreso del presidente Boric a Santiago está programado para la tarde del viernes 30 de enero.