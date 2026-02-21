Fran Virgilio deslumbra en la Gala de Viña 2026 con el “vestido de la venganza” y lanza dardo a Karol Lucero

La Gala de Viña 2026 se inauguró con la participación de destacados rostros del espectáculo, entre ellos Coté López, Eugenia Lemos, Vanessa Borghi y Carolina Arregui.

Uno de los momentos más esperados de la alfombra roja fue la aparición de Fran Virgilio, quien deslumbró con el icónico “vestido de la venganza” de Lady Di. Su presencia se volvió aún más relevante debido a su reciente conflicto mediático con Karol Lucero, tras el escándalo que rodeó su matrimonio con el animador, el cual terminó abruptamente el año pasado tras revelarse una infidelidad con Isi Glock.

A pesar de la controversia, Fran Virgilio se mostró sonriente durante el evento, a nueve meses de la muerte de su esposo Roy Sothers. En un giro que sugiere que está dejando atrás su pasado, la actriz fue vista en compañía de lo que parece ser su nueva pareja. Durante la gala, Virgilio también tuvo un intercambio significativo con el periodista José Antonio Neme, quien le preguntó sobre su situación sentimental. La empresaria respondió con entusiasmo: “¡Muy bien! Mejor que nunca”, lo que generó un ambiente de optimismo en su intervención.

Además, Neme la despidió con elogios, destacando su papel como influencer y generadora de contenido, lo que refleja un cambio positivo en la vida de Virgilio tras los tumultuosos eventos del año anterior. La Gala de Viña 2026, que se desarrolla en un ambiente de celebración y espectáculo, ha sido el escenario perfecto para que Fran Virgilio reafirme su presencia en el mundo del entretenimiento.