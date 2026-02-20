UDI insiste en Tricel y denuncia errores en conteo que favorecieron al PDG en elección del Maule

La UDI ha decidido presentar un nuevo recurso ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para intentar que Felipe Donoso ocupe un escaño en la Cámara de Diputados por el Distrito 17 del Maule, a pesar de que su primera reclamación fue rechazada en enero. La disputa surge tras la elección de Guillermo Valdés, del Partido de la Gente (PDG), quien obtuvo el escaño en cuestión.

En una declaración pública, la UDI reafirmó su compromiso con el respeto a las instituciones y a los tribunales de justicia, indicando que han iniciado un proceso de reclamación relacionado con la elección de diputados del distrito 17, celebrada en noviembre del año pasado. A pesar de que el Tricel ya había desestimado su primera solicitud, la UDI sostiene que existen errores de conteo que perjudican a Donoso.

“En este proceso, hemos entregado nuestros argumentos para defender la convicción que nos asiste de la existencia de un error de conteo que perjudica al diputado Felipe Donoso. Nuestros adversarios han hecho lo propio, como corresponde de acuerdo a las normas del Debido Proceso”, afirmó la UDI.

El partido también destacó que el 12 de febrero, el tribunal presentó las actas de cada mesa electoral, donde identificaron errores de transcripción en 15 de ellas, que consideran determinantes para el resultado final. La UDI, en su búsqueda de justicia, ha decidido recurrir para corregir estos errores, manteniendo su respeto por la voluntad popular.

Según los resultados del Tricel, los diputados electos por el Distrito 17 son Roberto Celedón (FA) con 44.677 votos, Priscila Castillo (DC) con 47.964, Javier Muñoz (DC) con 39.935, Jorge Guzmán (Evópoli) con 37.180, Benjamín Moreno (Partido Republicano) con 34.451, Germán Verdugo (PNL) con 21.484 y Guillermo Valdés con 12.500 votos.

En un contexto más amplio, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha expresado preocupaciones sobre las acciones del Gobierno de Gabriel Boric, sugiriendo que podrían “socavar la seguridad regional” y afectar al pueblo chileno. Esta declaración se produce en un momento en que la UDI busca reafirmar su posición en el Congreso, mientras que el país enfrenta desafíos políticos y sociales significativos.