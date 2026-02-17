Perú rechaza prohibición de supervisar megapuerto de Chancay controlado por la naviera china Cosco

El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Ernesto Álvarez, ha calificado de “inaceptable” la decisión del Poder Judicial que impide al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) supervisar el megapuerto de Chancay, controlado por la empresa china Cosco Shipping Lines.

Álvarez expresó su preocupación en un comunicado oficial, señalando que la falta de supervisión sobre un puerto de tal relevancia para el comercio en el Pacífico podría comprometer aspectos críticos de la actividad portuaria. “Nos preocupa que siendo un puerto sumamente importante para el Perú y para el íntegro del comercio en el Pacífico, pueda haber algún aspecto de la actividad o una parte, ya sea del mar o del territorio mismo, de las instalaciones portuarias, que no puedan ser materia de supervisión por el órgano regulador”, afirmó.

Ante esta situación, el Ejecutivo peruano ha decidido apelar el fallo judicial y, en caso de no obtener una respuesta favorable, considera la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Álvarez subrayó que el Tribunal no solo se ocupa de cuestiones civiles o de derecho marítimo, sino que es el principal defensor de la Constitución y de la soberanía nacional, enfatizando que “no hay contrato civil alguno que pueda estar por encima de la Constitución”.

El conflicto se origina a raíz de un recurso de amparo presentado en 2024 por Cosco Shipping Lines, que argumentó que la supervisión del Ositran vulneraba sus derechos de control sobre el puerto. El megapuerto de Chancay es una infraestructura estratégica, donde Cosco Shipping posee el 60% de la propiedad, junto con la minera peruana Volcan Compañía Minera.

La situación ha generado preocupación internacional, especialmente por parte de Estados Unidos, que ha advertido sobre la posible pérdida de soberanía de Perú en la supervisión de esta infraestructura clave. Un portavoz del gobierno estadounidense comentó que “el dinero chino barato cuesta soberanía”.

En respuesta a las preocupaciones de Estados Unidos, un representante del ministerio de Asuntos Exteriores de China declaró que “China se opone firmemente y deplora las falsas acusaciones y la desinformación de Estados Unidos contra el Puerto de Chancay”.

El presidente del Consejo de Ministros peruano también destacó la importancia de las relaciones comerciales, señalando que China es actualmente su “principal socio comercial”, mientras que Perú mantiene con Estados Unidos una “relación de estrategia y hemisférica” que refleja los valores y principios fundamentales de la sociedad peruana.