Corte de luz programado en Santiago este martes 27 de enero: Enel detalla interrupciones de hasta 8 horas en varias comunas

Enel ha anunciado un corte de luz programado en Santiago para el martes 27 de enero, como parte de trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

La empresa Enel, responsable del suministro eléctrico en gran parte de la Región Metropolitana, ha informado que el próximo martes 27 de enero se llevará a cabo un corte de luz en varias comunas de Santiago. Esta interrupción es parte de una serie de trabajos programados que buscan fortalecer y mantener la infraestructura eléctrica en diferentes sectores de la capital.

Según los detalles proporcionados por Enel, el corte de electricidad se realizará de manera controlada y acotada a sectores específicos, con una duración máxima que podría alcanzar hasta 8 horas, dependiendo de la comuna afectada. Las comunas que experimentarán el corte son Conchalí, Quilicura, Recoleta, Quinta Normal, San Joaquín, Maipú, San Miguel y La Florida.

Los horarios específicos del corte de luz son los siguientes:

La Florida : desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas. Maipú : desde las 10:30 hasta las 14:30 horas.

: desde las 10:30 hasta las 14:30 horas. San Joaquín : desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas. Quinta Normal : desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

: desde las 09:30 hasta las 15:30 horas. Recoleta : desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. Conchalí : desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas. Quilicura: desde las 09:00 hasta las 13:00 horas.

Enel ha enfatizado que estos cortes son temporales y están destinados a realizar labores técnicas necesarias para mejorar la continuidad del suministro eléctrico en la región. La compañía ha recomendado a los clientes que consulten sus canales oficiales para obtener información sobre los sectores específicos afectados y cualquier actualización relacionada con la reposición del servicio eléctrico.