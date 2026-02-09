Trump critica el show de Bad Bunny en el Super Bowl: ‘Una bofetada a nuestro país y a la grandeza estadounidense’

Donald Trump criticó duramente el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl, calificándolo de “uno de los peores de la historia”.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su descontento a través de su cuenta de Truth Social tras la actuación del artista puertorriqueño Bad Bunny durante el Super Bowl, donde el cantante representó a Latinoamérica y promovió un mensaje de unidad. Trump no solo descalificó el espectáculo, sino que también cuestionó el uso del español en la presentación, afirmando que “nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo” y describió el baile como “repugnante”, especialmente para los niños que lo veían.

En su publicación, Trump argumentó que el espectáculo era “una afrenta a la grandeza de Estados Unidos” y no cumplía con los estándares de éxito, creatividad ni excelencia que él considera representativos del país. “Este ‘espectáculo’ es una bofetada a nuestro país, que establece nuevos estándares y récords cada día, ¡incluyendo el mejor mercado de valores y los mejores planes de jubilación de la historia! No hay nada inspirador”, añadió.

Además, Trump criticó a los medios de comunicación, sugiriendo que el show recibiría elogios de la prensa, a la que se refirió como “falsos medios”, argumentando que no comprenden la realidad del mundo actual. Su mensaje concluyó con la frase “make America great again”, que fue compartida por la Casa Blanca en redes sociales justo al inicio de la actuación de Bad Bunny.

Por su parte, Bad Bunny utilizó su plataforma para transmitir un mensaje de unidad, con la consigna “together we are America/juntos somos América”, resaltando la importancia de la diversidad y la inclusión en su presentación.