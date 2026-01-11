La U en alerta: presidente del Midtjylland anticipa inminente venta de Darío Osorio al fútbol europeo

La reciente transferencia de Darío Osorio al fútbol danés ha generado un impacto significativo en el mercado de fichajes, destacándose como uno de los traspasos más lucrativos para un club chileno en años. El jugador, que se unió al FC Midtjylland procedente de Universidad de Chile, ha dejado una considerable suma en las arcas del club conocido como el Romántico Viajero, lo que podría abrir la puerta a futuras transacciones importantes.

Osorio, oriundo de Hijuelas y con solo 21 años, se ha consolidado como una de las figuras más destacadas del equipo, lo que ha llevado a especulaciones sobre su posible venta a un club de mayor renombre en Europa. Según informes desde el Viejo Continente, ya han llegado ofertas por el seleccionado nacional, aunque por el momento permanece en su actual club.

Claus Steinlein, presidente del FC Midtjylland, compartió sus planes respecto a Osorio en una entrevista con Tipsbladet, donde expresó su expectativa de concretar una venta significativa. “Espero que este verano se produzca la venta más grande de la historia del fútbol danés”, afirmó Steinlein, refiriéndose también a otros talentos como Franculino Djú y Aral Simsir, quienes junto a Osorio son considerados como los jugadores más exportables de la liga.

El directivo no escatimó en elogios al señalar que la venta de estas estrellas podría representar un gran movimiento en el mercado. “Me decepcionaría mucho si no logramos la venta más grande de la historia, tanto para el FC Midtjylland como para el fútbol danés, cuando veamos el mercado de pases de este verano”, concluyó.

Es importante destacar que Universidad de Chile retuvo el 15% de los derechos económicos de Darío Osorio al momento de su venta al FC Midtjylland, lo que significa que en caso de una futura transferencia, el club chileno podría recibir una suma considerable. Sin embargo, el equipo universitario no está dispuesto a desprenderse de su máximo referente en el ataque antes del próximo libro de pases.