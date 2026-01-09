Corte Suprema ratifica indemnización de $40 millones por muerte en accidente de tránsito tras rechazo de recurso de casación

La Corte Suprema de Chile ha desestimado el recurso de casación en el fondo presentado por la parte demandada en un juicio por indemnización de perjuicios, confirmando así la condena al pago de 40 millones de pesos por daño moral.

El caso se originó en el Primer Juzgado Civil de Valdivia, donde se acogió la demanda por el fallecimiento de la madre de la actora, un fallo que fue posteriormente ratificado por la Corte de Apelaciones de Valdivia. La parte demandada, insatisfecha con la decisión, interpuso un recurso de casación en el fondo, argumentando que la sentencia infringía varios artículos del Código de Procedimiento Civil y del Código Civil.

En su defensa, el demandado alegó que se había otorgado valor probatorio al informe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros de Chile, a pesar de que no fue ratificado por su autor y contenía solo hipótesis técnicas. Además, argumentó que se desestimó un metaperitaje técnico que presentó, el cual no había sido objetado y que, según su opinión, debía ser considerado como prueba plena sobre las circunstancias del accidente. El demandado sostuvo que el siniestro ocurrió debido a la invasión de la motocicleta a la berma y a la zona de aceleración del vehículo mayor, y que el conductor del automóvil Nissan intentó maniobrar para evitar la colisión.

El recurso también señalaba que la preferencia dada al informe policial sobre el metaperitaje técnico violaba el deber de motivación de la sentencia y la igualdad ante la ley procesal, en contravención de la Constitución. Además, el demandado argumentó que la víctima conducía sin licencia, sin permiso de circulación, sin revisión técnica y sin seguro obligatorio, lo que constituiría infracciones a la normativa de tránsito que habrían contribuido al accidente.

La Corte Suprema, al analizar el recurso, determinó que las alegaciones del recurrente buscaban cuestionar los hechos establecidos por los jueces de instancia, quienes habían determinado que el demandado fue formalizado por el delito de cuasidelito de homicidio. La madre de la demandante falleció el 5 de diciembre de 2023, a las 18:00 horas, en Valdivia, tras ser impactada por un vehículo que abandonó la vía de circulación y se desvió hacia la berma, donde se encontraba la motocicleta detenida.

El máximo tribunal recordó que corresponde a los jueces de fondo establecer los hechos de la causa y que, una vez fijados, son inamovibles, salvo en caso de que se demuestren infracciones a las leyes que regulan la prueba, lo que no se verificó en este caso. La Corte también desestimó la alegación de infracción al artículo 1698 del Código Civil, señalando que no se vulneró la carga de la prueba.

En cuanto a la valoración del informe de la SIAT y del metaperitaje, la Corte indicó que ambos fueron considerados como documentos, y que el recurrente erró al afirmar que el metaperitaje debía ser ponderado de acuerdo al artículo 425 del Código de Procedimiento Civil, ya que no se trataba de un informe de un perito designado.

Finalmente, la Corte concluyó que el recurso de casación en el fondo carecía de fundamento, lo que llevó a su rechazo.