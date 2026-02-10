Concejales de Castro impulsan acciones para garantizar la continuidad del casino tras licitación fallida en Ancud

Concejales de Castro, en la región de Los Lagos, abogan por la continuidad del casino local tras la declaración de desierta de la licitación en Ancud.

Los concejales Ignacio Álvarez y Jorge Bórquez han expresado su preocupación por la situación del casino de Castro, operado por Enjoy, luego de que la Superintendencia de Casinos de Juego anunciara que la licitación para un nuevo recinto en Ancud no tuvo postulantes. Esta decisión abre la posibilidad de que el casino actual continúe funcionando en la capital provincial de Chiloé, más allá del proceso de licitación en curso.

Ambos ediles coincidieron en la necesidad de que las autoridades locales, lideradas por el alcalde Baltazar Elgueta, adopten una postura pública clara que respalde la permanencia del casino en la comuna. En este sentido, Álvarez y Bórquez hicieron un llamado a realizar gestiones a nivel central para atraer el interés de inversionistas privados, asegurando así que el recinto siga operando en Castro.

El permiso actual del casino se extiende hasta el año 2027, lo que brinda un marco temporal para que se puedan llevar a cabo las gestiones necesarias. Los concejales enfatizaron que es crucial mantener el casino, ya sea con la actual empresa o con un nuevo operador que pueda postular en futuros procesos licitatorios, según lo determine la Superintendencia de Casinos de Juego.