Coca-Cola pone fin a los jugos congelados de Minute Maid tras 80 años en el mercado: ¿Qué motivó esta decisión?

Coca-Cola ha decidido retirar del mercado estadounidense sus jugos congelados de Minute Maid, poniendo fin a más de 80 años de presencia en este segmento.

La compañía, a través de un portavoz, comunicó a CNN que esta decisión se debe a “las preferencias cambiantes de los consumidores” y que se enfocará en productos que se alineen mejor con lo que buscan sus clientes. Esta medida marca un cambio significativo en la estrategia de Coca-Cola, que ha estado presente en la categoría de jugos congelados desde la introducción del concepto por Vacuum Foods Corporation en 1946. En 1949, se lanzó el nombre Minute Maid, que hacía referencia a la conveniencia y facilidad de preparación de estos productos. Coca-Cola adquirió la marca en 1960.

A lo largo de los años, el mercado de los jugos congelados ha enfrentado desafíos, especialmente con el avance de la refrigeración y la pasteurización, que han permitido el acceso a jugos frescos y listos para beber. A pesar de que Minute Maid sigue ofreciendo jugos frescos y versiones alcohólicas, la categoría de jugos congelados ha visto una disminución en su popularidad. En el último trimestre, aunque la categoría de jugos de Coca-Cola logró aumentar su cuota de mercado, impulsada por opciones sin azúcar, los jugos congelados experimentaron una caída en ventas de casi un 8% en el año que terminó el 24 de enero, según datos de la firma de investigación de mercado NIQ.

Coca-Cola ha confirmado que los jugos congelados de Minute Maid seguirán disponibles en los estantes hasta que se agoten las existencias, marcando así el cierre de un capítulo en la historia de la marca.