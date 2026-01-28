Inician pagos automáticos de nuevos beneficios que aumentan pensiones y apoyan a miles de pensionados en Chile

El 19 de enero se iniciaron los pagos automáticos de dos nuevos beneficios de pensiones, aumentando así las mensualidades de miles de pensionados en Chile.

Los nuevos aportes, que forman parte de la reforma de pensiones, son el Beneficio por Años Cotizados y la Compensación por Expectativa de Vida. Ambos están destinados a pensionados del sistema del DL 3.500 y son financiados por el Estado, lo que permite que se sumen a la Pensión Garantizada Universal (PGU) sin necesidad de postulación.

El Beneficio por Años Cotizados proporciona un aporte mensual adicional a quienes hayan cotizado durante su vida laboral. Para las mujeres, el requisito es haber cotizado al menos 10 años, mientras que los hombres deben haber cotizado un mínimo de 20 años. Este beneficio otorga 0,1 UF por cada año cotizado, con un tope máximo de 2,5 UF mensuales, y se paga incluso a quienes ya no tienen saldo en su AFP, garantizado por el Estado. Loreto Barril, Jefa de Rentas Vitalicias de AuguStar Seguros, comentó: “Este beneficio reconoce de manera concreta los años de esfuerzo y cotización de las personas, entregando un aumento real y permanente en sus pensiones”.

Por otro lado, la Compensación por Expectativa de Vida es un aporte mensual exclusivo para mujeres pensionadas de 65 años o más, diseñado para mitigar la brecha previsional debido a su mayor expectativa de vida en comparación con los hombres. El monto de esta compensación varía, estableciéndose un mínimo de 0,25 UF mensuales, y depende del ahorro previsional acumulado y de la edad de jubilación, siendo mayor para quienes se pensionaron a los 65 años. Este beneficio es vitalicio mientras se cumplan los requisitos y es compatible con la PGU y otros beneficios previsionales.

Ambos beneficios se implementan de manera automática, sin necesidad de trámites adicionales. El Instituto de Previsión Social se encarga de identificar a los beneficiarios y notificar el inicio de los pagos, que se realizan a través del mismo método que se utiliza para recibir la pensión mensual. Los detalles de estos aportes se reflejan en la liquidación de pensión y también pueden ser consultados mediante el RUT en ChileAtiende o en el portal del IPS.