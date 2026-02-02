Marité Matus envía audio explosivo a Camilo Huerta en medio de su conflictiva separación y acciones legales en curso

En el último episodio del podcast Bombastic, la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez abordó las recientes rupturas sentimentales de 2025, centrándose en el quiebre entre Camilo Huerta y María Teresa Matus, el cual se ha visto envuelto en un conflicto que incluye aspectos económicos y legales.

Gutiérrez reveló que la separación entre Huerta y Matus no se produjo en buenos términos, y que ambos han decidido no comentar públicamente sobre el asunto, a pesar de que existen acciones judiciales en curso. La periodista indicó que Matus ha iniciado un proceso legal contra Huerta relacionado con un negocio comercial, específicamente una tienda que él actualmente administra. “Me enteré que Marité Matus demandó a Camilo Huerta, esta relación terminó evidentemente muy mal. Lo demandó por una tienda, un dispensario que él ahora administra, pero ella asegura en la demanda que toda la inversión fue de ella y él no le ha devuelto ni un peso, según dice la demanda”, afirmó Gutiérrez, según lo consignado por La Cuarta.

Este conflicto legal parece haber sido uno de los principales factores que llevaron al término de la relación, extendiéndose a instancias judiciales. En el podcast, Gutiérrez también mencionó la existencia de un supuesto audio enviado por Matus a Huerta, que actualmente estaría en posesión de Huerta y podría ser utilizado en caso de un eventual enfrentamiento público entre ambos. La periodista describió el contenido del audio como complejo, señalando que Matus, en un momento de alta tensión, lo habría ofendido con un mensaje de voz que contenía palabras de grueso calibre.

“¿Qué dice el audio? En el audio ella lo sube, lo baja, le da cinco vueltas y lo deja caer de nuevo, me dicen estas personas que ella asume que se le salió lo Rosa Espinoza en ese momento”, explicó Gutiérrez. Según las fuentes citadas, tanto Huerta como Matus estarían a la espera de que el otro realice una declaración pública para eventualmente revelar información que ambos mantienen en reserva. Hasta el momento, ninguno de los dos ha hecho comentarios directos sobre estas afirmaciones.