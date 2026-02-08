Branko Bacovich se pronuncia sobre su separación de Belén Soto: “Hice las cosas bien en nuestra relación”

Branko Bacovich se pronuncia sobre su separación de Belén Soto, revelando los desafíos que enfrentó tras el quiebre matrimonial.

Branko Bacovich, conocido creador de contenido y ex futbolista, ha hablado por primera vez sobre su reciente separación de Belén Soto, con quien contrajo matrimonio en 2023 después de varios años de relación. La noticia de su ruptura, que sorprendió a muchos seguidores, se hizo pública tras un año de matrimonio, un periodo que muchos consideraban prometedor para la pareja.

En una entrevista en el podcast “Emprende Motores“, Bacovich compartió que la separación fue uno de los momentos más difíciles de su vida. A esto se sumó la pérdida de su perro, que ocurrió solo meses después del quiebre, lo que intensificó su dolor emocional. “Me dieron duro por un par de meses, es complicado estar en esa posición, no se lo deseo a nadie“, comentó, refiriéndose a la presión mediática y las críticas que recibió durante ese tiempo.

Bacovich y Soto se conocieron hace más de 20 años en el entorno del tenis, en una época en la que el tenista Marcelo Ríos era objeto de atención mediática por sus romances. A pesar de las ofertas que recibió de varios canales de televisión para participar en un reality show, Bacovich decidió no aceptar, argumentando que no estaba en un buen estado mental ni psicológico para ello. “No estaba bien mentalmente ni psicológicamente en su minuto, y ofrecían muy buenas lucas, pero la verdad que no“, explicó.

A pesar de las dificultades, Bacovich se mostró optimista sobre su vida actual. “La gente fue en su minuto muy mala conmigo innecesariamente porque yo hice las cosas bien en mi relación“, reflexionó, añadiendo que su enfoque en ser una buena persona ha contribuido a su éxito en los negocios y en su vida personal. “Al final cuando eres buena persona, tarde o temprano te va a ir bien“, concluyó.

La separación de Bacovich y Soto ha generado un gran interés en las redes sociales, donde los seguidores de ambos han estado atentos a los detalles de su relación y su ruptura.