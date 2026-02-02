Bad Bunny denuncia a ICE en los Grammy: ‘No somos salvajes, somos humanos y americanos’

Bad Bunny criticó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante su emotivo discurso en los premios Grammy, donde recibió el galardón a mejor álbum de música urbana.

El artista puertorriqueño, al subir al escenario, expresó su descontento con la situación migratoria en Estados Unidos, afirmando: “No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos”. Su intervención comenzó con un contundente “fuera ICE”, lo que provocó una fuerte ovación entre los asistentes al evento.

En su discurso, Bad Bunny también abordó el tema del odio, señalando que este “solo genera más odio”. En un llamado a la unidad y al amor, el cantante dijo: “Lo único más poderoso que el odio es el amor, entonces, por favor, necesitamos ser diferentes. Si peleamos, tenemos que hacerlo con amor; nosotros no los odiamos, amamos a nuestra gente y a nuestra familia, no lo olviden”.

Las declaraciones del artista se producen en un contexto de creciente indignación en Estados Unidos, tras el trágico incidente en Mineápolis, donde agentes de inmigración dispararon contra dos manifestantes que protestaban contra las redadas migratorias.

En la ceremonia, Bad Bunny también celebró su victoria con el álbum ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, que se alzó con el Grammy a mejor álbum de música urbana, superando a otros destacados trabajos como ‘Mixteip’ de J Balvin, ‘FERXXO VOL X: Sagrado’ de Feid, ‘NAIKI’ de Nicki Nicole, ‘EUB DELUXE’ de Trueno y ‘SINFÓNICO (En Vivo)’ de Yandel.