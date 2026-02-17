Aránguiz anticipó anulación de su gol y pidió revisar penal en polémica jugada del VAR

El partido entre Palestino y Universidad de Chile en La Cisterna culminó sin goles, en un encuentro marcado por la polémica y la intervención del VAR. A pesar de que ambos equipos mostraron un rendimiento limitado, el cuadro azul, dirigido por Francisco Meneghini, no logró concretar sus oportunidades, mientras que Palestino se vio afectado por múltiples lesiones en su plantilla, incluyendo a jugadores clave como Enzo Roco y Ronnie Fernández.

El encuentro parecía destinado a finalizar en empate, pero en los minutos de descuento, un centro de Charles Aránguiz generó un momento decisivo. El portero Sebastián Pérez, al intentar despejar el balón, lo empujó accidentalmente hacia su propia portería. Sin embargo, la celebración de los jugadores de la Universidad de Chile fue interrumpida por el VAR, que revisó la jugada y determinó que había una mano de Matías Zaldivia en la acción previa, lo que llevó al árbitro Diego Flores a anular el gol.

La decisión generó un intenso debate, ya que las imágenes mostraron que la mano de Zaldivia era discutible y que el jugador cayó al suelo tras ser sujetado por un rival. A pesar de la controversia, el VAR no consideró revisar un posible penal a favor de Zaldivia, lo que aumentó la frustración entre los aficionados y jugadores de la Universidad de Chile.

Manuel De Tezanos Pinto, comentarista del partido, reveló que el árbitro del VAR le informó que Aránguiz no celebró el gol porque le sugirió al árbitro revisar la posible falta de Zaldivia. “Aránguiz sabía que le podían anular el gol a él, por eso no lo festejó”, comentó De Tezanos Pinto, quien también destacó la complejidad de la jugada y la falta de claridad en la decisión arbitral.

El resultado deja a la Universidad de Chile con una presión creciente a medida que se acerca el Superclásico, con Meneghini en la cuerda floja debido a los resultados insatisfactorios. La falta de goles y la incapacidad para generar juego han llevado a muchos a pedir su salida del club. El partido finalizó sin goles, dejando a ambos equipos con más preguntas que respuestas en un encuentro que prometía ser decisivo.