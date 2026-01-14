Sector minero cierra 2025 con 54 proyectos en evaluación ambiental que suman US$10.395 millones, liderando inversiones en Chile

El sector minero en Chile finalizó el año 2025 con 54 proyectos en proceso de calificación ambiental, que representan una inversión total de 10.395 millones de dólares, consolidándose como la segunda industria con mayor inversión, solo superada por el sector energético, que alcanza más de 25.000 millones de dólares.

Según el informe estadístico de diciembre del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), las regiones de Antofagasta y Atacama lideran en número de proyectos en calificación, con 11 iniciativas cada una. Le siguen la región del Maule con 6 proyectos, mientras que Tarapacá, Coquimbo, la región Metropolitana, Magallanes y los proyectos interregionales cuentan con 4 cada uno. En menor medida, la región de Valparaíso tiene 3 proyectos, y O’Higgins, Ñuble, Biobío y Los Lagos tienen 1 proyecto cada una.

En términos de inversión, Antofagasta se destaca significativamente, acumulando 6.113 millones de dólares, seguida por Coquimbo con 2.090 millones de dólares. Los proyectos interregionales suman 981 millones de dólares, mientras que Atacama aporta 817 millones de dólares. Otras regiones como Biobío, Tarapacá y la región Metropolitana tienen inversiones de 130 millones, 129,5 millones y 112 millones de dólares, respectivamente.

Las inversiones en las regiones de Magallanes, Maule, Ñuble, O’Higgins, Valparaíso y Los Lagos son considerablemente menores, con cifras que oscilan entre 10,7 millones y 1,25 millones de dólares. Este panorama refleja la importancia del sector minero en la economía chilena y su potencial de desarrollo en el futuro.