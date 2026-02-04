Hijo oculto de Mauricio Israel revela desgarrador encuentro en tribunal: su padre lo ignora y lo culpa de su situación

Alexander Israel, hijo de Mauricio Israel, reveló detalles de su reciente encuentro con su padre en un tribunal, donde la tensión fue palpable.

En una aparición en el programa “Hay Que Decirlo”, Alexander, de 25 años, compartió su experiencia tras la primera audiencia preparatoria en la que se enfrentó a su padre, el conocido animador Mauricio Israel. Este encuentro se produce en el contexto de una disputa legal que Alexander inició, tras acusar a su padre de abandonarlo a pesar de ser su hijo biológico. En noviembre del año pasado, Alexander había acaparado la atención mediática al hacer estas revelaciones en el programa “Primer Plano”.

Durante la audiencia, que se llevó a cabo de manera telemática, Alexander afirmó que su padre no le dirigió la palabra en ningún momento. “Fue un juicio en el cual no me dirigió la palabra en absoluto, y solo en un momento habla en toda la audiencia, donde él dice que está en una condición muy precaria, supuestamente”, relató. A pesar de que Mauricio Israel había manifestado en televisión su intención de hablar sobre el tema, Alexander aseguró que no hubo ningún intento de contacto, ni siquiera visual. “En absoluto, nada”, respondió cuando se le preguntó si su padre lo saludó durante la audiencia.

Alexander también mencionó que su padre lo culpó de su situación económica, afirmando que su aparición en televisión había afectado su trabajo. “Lo que yo entendí es que por yo haber salido en televisión, él se quedó sin trabajo y que eso, supuestamente, significa que tiene una condición precaria”, explicó el joven, quien continúa buscando reconocimiento y una relación con su padre.

Este conflicto familiar ha captado la atención del público y los medios, generando un debate sobre las responsabilidades parentales y las dinámicas familiares en el ámbito del espectáculo. La situación entre padre e hijo sigue siendo tensa y sin resolución a la vista.