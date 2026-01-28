Francisco Kaminski reacciona en vivo tras revelación de nueva relación de Camila Andrade en “Zona de Estrellas”

En el más reciente episodio de “Zona de Estrellas”, Adriana Barrientos reveló detalles sobre la vida amorosa de Camila Andrade, mencionando a su nuevo novio, Jorge Yunge, un empresario de 34 años originario de Talca y vinculado al sector inmobiliario.

Durante la emisión del programa, Barrientos presentó una imagen de la supuesta pareja y explicó que había obtenido esta información antes de salir al aire. La revelación generó un momento inesperado cuando la panelista decidió contactar en vivo a Francisco Kaminski, exnovio de Andrade, quien había mantenido una relación con ella que terminó en medio de controversias a mediados de 2025.

Al recibir la llamada, Kaminski mostró desinterés por la información, respondiendo de manera directa: “No me interesa, amiguita”, y cortando la comunicación de inmediato. Posteriormente, Barrientos compartió que Kaminski le envió un mensaje privado expresando su descontento por la situación. En el mensaje, que fue mostrado en pantalla, el locutor radial indicó: “Amiga, no me llames más al aire. Menos para cosas que no me importan, gracias. Esto no me beneficia en nada”.

Tras la revelación del mensaje, Barrientos se disculpó por su decisión de llamar a Kaminski sin previo aviso, manifestando su arrepentimiento por la molestia que pudo haber causado en su amigo, a quien considera cercano dentro de su círculo social. La situación ha generado un debate sobre la ética en la cobertura de la vida personal de figuras públicas en los medios de comunicación.